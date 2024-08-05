والي الشمالية يشيد بدور جامعة السودان المفتوحة في تنمية الموارد البشرية

أشاد والي الولاية الشمالية، الأستاذ عابدين عوض الله، بدور جامعة السودان المفتوحة كإحدى الجامعات الرائدة في العملية التعليمية الإلكترونية في السودان، مشيراً إلى تميزها في توفير خدمة التعليم عن بعد لكل فئات المجتمع في جميع الولايات.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه الأحد مع وكيل الجامعة، الدكتور هشام الفكي الطيب، والوفد المرافق له الزائر للولاية في إطار تفقد مراكز الجامعة.

ووجه والي الولاية بتذليل كل الصعوبات التي تواجه الجامعة لتقوم بدورها في تأهيل وتنمية الموارد البشرية بالولاية.