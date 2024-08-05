سياسية

مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: من المتوقع هطول أمطار غزيرة من 31 يوليو إلى 7 أغسطس

2024/08/05
الامم المتحدة
قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان بأن الفيضانات المحلية والمياه الراكدة في كسلا أثرت على 10.7 ألف شخص.
– في شمال دارفور.. نزوح أكثر من 5.6 ألف شخص بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات.
– “الشركاء الإنسانيون” يعملون على تكثيف الاستجابة لتلبية الاحتياجات العاجلة.
– من المتوقع هطول أمطار غزيرة من 31 يوليو إلى 7 أغسطس.
الشرق للأخبار

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