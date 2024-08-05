أطباء بلا حدود: العرقلة المستمرة لشاحنات الإمدادات الطبية تؤدي إلى مزيد من الخطر على حياة الناس في الفاشر

قالت منظمة أطباء بلا حدود بأن الهجمات المتكررة على مرافق الرعاية الصحية تتسبب في ارتفاع حصيلة القتلى التي كانت مرتفعة أساساً في الفاشر شمال دارفور.

– العرقلة المستمرة لشاحنات الإمدادات الطبية تؤدي إلى مزيد من الخطر على حياة الناس في الفاشر شمال دارفور

– مقتل نحو 9 أشخاص وإصابة 38 آخرين على الأقل في عشر هجمات على المستشفيات في الفاشر خلال الأيام الـ89 الماضية.

– ندعو جميع “الأطراف” إلى احترام المرافق الصحية والمدنيين والسماح بإيصال المساعدات العاجلة إلى الفاشر شمال دارفور

– نحث قوات الدعم السريع على الإفراج عن شاحنات المنظمة من “كبكابية” حتى يتسنى نقل الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى المستشفى السعودي في الفاشر ومرافق المنظمة في مخيم زمزم شمال دارفور.