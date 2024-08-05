وزير الداخلية المكلف يلتقى بمكتبه وفد قبيلة العبابدة

وتفيد متابعات ( المكتب الصحفى للشرطة) أن اللقاء الذي تم يوم الأحد وقف على إسهامات قبيلة العبابدة وأدوارها الفاعلة والمهمة التى ظلت تلعبها فى سبيل تحقيق الأمن والإستقرار وتعزيز السلام الإجتماعى بالمنطقة بجانب مساندتها لكافة القضايا الوطنية والقومية ووقوفها فى خط الدفاع الأول دعما وعضدا للقوات المسلحة الباسلة والقوات المساندة لها ضد تهديدات وجرائم مليشيا الدعم السريع.

جدير بالذكر أن الإجتماع بحث سبل التعاون المشترك من خلال عمل اللجان المجتمعية لتحقيق أهداف وغايات الشرطة المجتمعية بإعتبار أن المجتمع شريكا أصيلا وأساسيا فى الحفاظ على الأمن ومكافحة الجريمة وذلك من منطلق أن الأمن مسئؤلية الجميع تتكاتف كافة الجهود الرسمية والشعبية لتحقيقه وبسطه بين المواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة