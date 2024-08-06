سياسية
مرافقو المرضى والإدارة ينفذون حملة نظافة لمركز “حبيب الرحمن” لغسيل الكلي بحي الهجرة بأم درمان – شاهد الفيديو
نفذ مرافقو المرضى والإدارة حملة نظافة لمركز “حبيب الرحمن” لغسيل الكلي بحي الهجرة بأم درمان. وقال ضابط بالجيش السوداني “محمد سليمان طلحة” بأن أحياء المهندسين والمنصورة بأم درمان بالكامل خالية من المليشيات.
الجزيرة – السودان
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