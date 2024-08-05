أنشيلوتي يكشف موقفا غريبا من بيلينغهام

أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، دهشته، ولكن بشكل مازح، من موقف حدث مع الإنجليزي جود بيلينغهام، لاعب الفريق، الذي حاول التوصل معه للاطمئنان عليه خلال إجازته الحالية.

ويقضي النجم الإنجليزي إجازة حالية برفقة عائلته، ولم ينضم بعد لتدريبات ريال مدريد، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة “يورو 2024″، التي أقيمت مؤخرًا في ألمانيا.

وقال أنشيلوتي مازحًا عندما سُئل عن 7 لاعبين في فريقه لم ينضموا بعد إلى جولة الاستعداد للموسم الجديد في أمريكا الشمالية، ومن المقرر أن ينضموا إلى الفريق هذا الأسبوع في العاصمة الإسبانية: “نحن على اتصال مع الجميع، ولكني غضبت بالأمس من بيلينغهام؛ لأنني اتصلت به، ولم يرد عليّ، ثم طلبت من فينيسيوس جونيور أن يتصل به، ورد بيلينغهام على الفور”، قبل أن يضحك المدرب الإيطالي على الموقف، ما يدل على عدم غضبه مما حدث.

وأشاد أنشيلوتي بالمستوى البدني الذي ظهر به فينيسيوس جونيور عند عودته، وأعرب عن قناعته بأن اللاعبين الستة الآخرين الذين ما زالوا في عطلة بعد مشاركتهم في بطولة أوروبا، بالإضافة إلى فيديريكو فالفيردي الذي شارك في كوبا أمريكا، سيظهرون المستوى نفسه، موضحًا: “لقد لعب فينيسيوس مباراته الأخيرة في الـ 6 من يوليو، أي منذ شهر، حصل على راحة لمدة 15 يومًا، ثم بدأ التدريب. الأمر مختلف الآن عما كان عليه عندما كنت لاعبًا، حيث كنت أقضي شهرًا دون القيام بأي شيء، وكنت أعود بدينًا، فينيسيوس في حالة جيدة، وقد عاد إلى التدريبات وهو بحاجة إلى بعض الدقائق للعب”.

وأشار أنشيلوتي إلى أنه يحتاج إلى الوقت للعمل مع فريقه الكامل ابتداءً من يوم الأربعاء، عندما يعود جميع اللاعبين إلى مدريد، قائلا: “عندما يعود الجميع، نحتاج إلى العمل معًا وخلق أجواء إيجابية قبل المباراة الأولى”.

وسيكون الميرنغي أمامه أقل من أسبوع قبل مباراة كأس السوبر الأوروبي في الـ 14 من أغسطس أمام أتالانتا.

وأردف: “يمكنني أن أؤكد أننا سننافس بتشكيلة الفريق المتواجدة معنا، نملك الجودة للمنافسة على كل شيء، وهذا ما يتطلبه النادي”.

وقبل ذلك، سيواجه ريال مدريد، يوم الثلاثاء، الاختبار الودي الأخير قبل بداية الموسم، ضد تشيلسي، مشددًا: “سنواصل النهج نفسه، إنها مباريات استعداد للموسم الجديد، ويجب أن نقيم الحالة الفردية للاعبين، وسنمنح فينيسيوس المزيد من الدقائق”.

إرم