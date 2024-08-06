سياسية
عبد الواحد نور: نشجب وندين بأغلظ العبارات محاولات المدعي “كريم خان” لتقويض جهود المحكمة الجنائية
قال رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد نور بأننا نتابع عن كثب تحركات ومحاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التي ترمي إلى “تقويض جهود المحكمة ومنعها من القيام بمهامها وإيجاد الأعذار والمبررات لعدم محاكمة المجرمين الهاربين من العدالة الدولية”.
– نشجب وندين بأغلظ العبارات محاولات المدعي “كريم خان” لتقويض جهود المحكمة
– نؤكد أن القصاص للضحايا ومحاكمة القتلة والمجرمين حق لا يمكن التنازل عنه أو التفاوض فيه أو مساومته، ولا يسقط بالتقادم، ولا تملك أي جهة في العالم حق العفو عن المجرمين.
– نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بدورهم في القبض على المجرمين الهاربين من العدالة والضغط على “حكومة بورتسودان” لتسليم المجرمين المطلوبين للعدالة الدولية فوراً دون قيد أو شرط.
الشرق للأخبار – السودان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة