سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل: مئات الصحفيين هاجروا لخارج السودان بطرق “غير شرعية”

قالت سكرتيرة الحريات بنقابة الصحفيين السودانيين إيمان فضل بأن مجمل الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون والصحفيات والإعلاميون بشكل عام منذ اندلاع الحرب، بلغت أكثر من 420 حالة انتهاك مباشر، و11 صحفياً وصحفية تم استهدافهم بالقتل نتيجة لعملهم الصحفي.