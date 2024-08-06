حركة العدل والمساواة تبدأ طوافًا إداريًا لتعزيز الهياكل التنظيمية في نهر النيل

في إطار الجهود الإدارية والتنظيمية لتعزيز هياكل الحركة، قام وفد من قيادة حركة العدل والمساواة السودانية برئاسة الفريق إبراهيم الماظ دينق، نائب رئيس الحركة، بزيارة لعضوية الحركة في محلية بربر بإدارية العبيدية.

رافق الفريق الماظ في هذه الزيارة كل من: – العمدة آدم خاطر، نائب الأمين الاجتماعي بالحركة. – العميد حامد حجر، الناطق الرسمي لقوات حركة العدل والمساواة السودانية. – الدكتور محمد يوسف دباب القيادي بالحركة .

كما شهدت الزيارة حضور شخصيات بارزة مثل: – العميد طلال إبراهيم محمدين، القيادي بالحركة و عضو القيادة والسيطرة في القوة المشتركة بمتحرك المعاقيل. – أمين ولاية نهر النيل، الناظر عاكف عباس. – رئيس أبناء دارفور بنهر النيل، عزالدين عبدالله.

تناول الحضور في حديثهم التاريخ العريق للحركة وأشادوا بدور أهالي العبيدية وكرم ضيافتهم. كما نقلوا تحايا السيد رئيس الحركة الدكتور جبريل إبراهيم. وأكدوا في كلماتهم على الدور المحوري لأعضاء الحركة في معركة الكرامة ووقوفهم بجانب الجيش لدحر مليشيا الدعم السريع التي تسعى لابتلاع السودان.