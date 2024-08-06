المدير العام لقوات الشرطة يستقبل وفد منطقة التمتام بالولاية الشمالية

إستقبل الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين مدير عام قوات الشرطة بمكتبه الاثنين وفد منطقة التمتام بالولاية الشمالية برئاسة أمير الهواوير بابكر العطا حامد وذلك بحضور الفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية واللواء شرطة إبراهيم مصطفى إبراهيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة

واكد الفريق أول شرطة حسان خلال اللقاء حرص وإهتمام رئاسة قوات الشرطة بأمن وإستقرار الوطن وبسط وإشاعة الطمانينة فى نفوس المواطنين وذلك من خلال إنفاذ الخطط والبرامج التى تقود الى ذلك وتكثيف الجهود لمحاربة الجريمة بكافة أشكالها والحد من التفلتات الأمنية والظواهر السالبة وجدد سيادته إلتزام رئاسة قوات الشرطة بتوفير كافة متطلبات إحتياجات العملية الأمنية ولوازمها حتى ينعم المواطن بالأمن والإستقرار.

ونوه فى مطلع حديثه الى أهمية تفعيل الأنشطة والبرامج المجتمعية من خلال تكثيف وتنشيط عمل اللجان المجتمعية بالقرى والأحياء لتحقيق المشاركة الفعلية فى ترسيخ مفهوم العملية الأمنية وذلك من منطلق ومضمون أن الأمن مسئؤلية الجميع.

فيما أشار ممثل المنطقة الى وقوف كافة أعيان وشيوخ ومواطنى المنطقة دعما وسندا وعضدا ومؤازرة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية والعسكرية المساندة لها فى معركة الكرامة ضد مليشيا ومرتزقة الدعم السريع المتمردة على سيادة وسلطات الدولة وثمن مجاهدات الشرطة فى تقديم مختلف الخدمات الأمنية والمعاملاتية للمواطنين بعموم الولاية مشيدا بإهتمام رئاسة قوات الشرطة بإنسان المنطقة وذلك من خلال التوجيه بإنشاء قسم شرطة بالمنطقة والذى يسهم بصورة فاعلة فى ترسيخ دعائم الأمن والإستقرار وحماية الأرواح والممتلكات .

المكتب الصحفي للشرطة