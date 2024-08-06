“مؤتمر السودان: الحرب المنسية” ..وزير الخارجية يلتقي بنظيره الماليزي

التقى السيد السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، الاثنين بنظيره الماليزي السيد محمد حسن في كوالالمبور، على هامش “مؤتمر السودان: الحرب المنسية” الذي انعقد اليوم بالعاصمة الماليزية. ناقش اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيزها، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

خلال اللقاء، استجاب السيد محمد حسن لطلب السيد حسين عوض علي بتمديد الإقامات التي منحتها الحكومة الماليزية للسودانيين الذين قدموا إليها خلال الحرب لفترة عام إضافي. كما أعرب السيد حسين عوض علي عن شكره للحكومة الماليزية على اهتمامها بالطلاب السودانيين في الجامعات والمدارس الماليزية، وتخصيصها ألف فرصة إضافية للطلاب السودانيين في الجامعات والمعاهد العليا الماليزية. كما دعا لمنح مزيد من الفرص للطلاب السودانيين القادمين أثناء الحرب، وأبدى وزير الخارجية الماليزي اهتمامه بالأمر ووعد بالنظر فيه.

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