رياضية
ديوك فرنسا تحبط الفراعنة وتتأهل إلى نهائي الأولمبياد
تلقى منتخب مصر هزيمة قاسية أمام فرنسا بنتيجة 3-1 في نصف نهائي منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024”. تأهل المنتخب الفرنسي إلى المباراة النهائية ليواجه إسبانيا، بينما سيلعب الفراعنة ضد المغرب يوم الخميس المقبل للمنافسة على الميدالية البرونزية.
تقدم منتخب مصر عن طريق محمود صابر في الدقيقة 62، لكن فرنسا تعادلت عن طريق جيان فيليب ماتيتا في الدقيقة 83، ليمتد اللقاء إلى الوقت الإضافي. تم طرد لاعب منتخب مصر عمر فايد في الدقيقة 92، ثم أحرز ماتيتا الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 99، وأتبعه مايكل أوليس بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 108.
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