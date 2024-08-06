سياسية
البرهان: تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات
قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في منشور بمنصة أكس:
– تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات
– أبلغت أنتوني بلينكن بأن المليشيا المتمردة تحاصر وتهاجم الفاشر وتمنع مرور الغذاء لنازحي معسكر زمزم.
الجزيرة – السودان
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