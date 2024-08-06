البرهان: تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات

قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في منشور بمنصة أكس:

– تحدثت مع وزير الخارجية الأمريكي عن ضرورة معالجة شواغل الحكومة السودانية قبل بدء أي مفاوضات