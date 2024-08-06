لماذا دعا الرئيس الفنزويلي شعبه إلى استخدام “تلغرام” بدلا من “واتساب”؟

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيتوقف عن استخدام تطبيق “واتساب” بسبب تهديد مؤيديه عبره، وسيعتمد بدلاً من ذلك على تطبيقي “تلغرام” و”وي تشات”، داعياً الشعب إلى اتباع خطوته.

وفي لقاء مع أنصاره الشباب بالقرب من القصر الرئاسي، بثته قناة VTV التلفزيونية، قال مادورو: “كم منكم تعرض للتهديد من قبل المجرمين وبأي طريقة؟ اليوم سأقطع علناً علاقاتي مع واتساب لأنه يستخدم لتهديد فنزويلا. سأحذفه نهائياً من هاتفي. سأنتقل تدريجياً بجهات الاتصال الخاصة بي إلى “تلغرام” و”وي تشات”. هذا أمر ضروري. قل لا لتطبيق واتساب، ليسقط واتساب من فنزويلا، لأن هناك مجرمين يهددون الشباب والقادة الشعبيين. هناك جبناء يختبئون وراء الهواتف في كولومبيا وميامي وبيرو وتشيلي”.

وأضاف: “التهديدات تصل عبر واتساب إلى المجتمع العسكري بأكمله في فنزويلا، إلى جميع الضباط، وإلى مجتمع الشرطة في فنزويلا. يهددون قادة الشوارع والعامة وكل من يعارض الفاشية، إنهم يهددونك”، وفقاً لوكالة نوفوستي.

وفي وقت سابق، اتهم مادورو خلال اجتماع مع عسكريين شبكتي التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستغرام بالتطرف، وكذلك تطبيق واتساب بنشر الكراهية في فنزويلا، واصفاً ما يحدث في البلاد بأنه انقلاب فاشي سيبراني.

وقد أعلن المجلس الانتخابي الوطني نيكولاس مادورو رئيساً منتخباً للفترة 2025-2031، حيث حصل على 51% من الأصوات بحسب المجلس الانتخابي.

واندلعت الاحتجاجات في فنزويلا، وبدأت الاشتباكات في كاراكاس بين الشرطة والمتظاهرين، الذين بدأوا في إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على العناصر الأمنية.

ودعت واشنطن، دون انتظار نتائج الفرز والتدقيق اللاحق للأصوات، المجتمع الدولي إلى الاعتراف بزعيم المعارضة إدموندو غونزاليس فائزا في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا.

صحيفة البيان