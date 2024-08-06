القوات المسلحة تجلي راهبات جمعية الساليزيان الكاثوليكية الايطالية

أجلت القوات المسلحة السودانية وجهاز المخابرات العامة راهبات جمعية الساليزيان الكاثولكية الايطالية المكونة من خمس راهبات وقسيس من جمعية دون بوسكو الإيطالية وعشرين مواطنًا من جنوب السودان. حيث ظلت هذه المجموعة عالقة لمدة عام وأربعة أشهر في منطقة خاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية بمنطقة الشجرة ويعد منزلهم جزءًا من مشروع خدمي تعليمي. وهو عباره عن مجمع يضم حضانة ومدرسة ابتدائية، ويعرف المجمع بدار مريم.

ظلت القوات المسلحة السودانية وجهاز المخابرات بمتابعة احتياجات المجموعة وتوفيرها ومتابعة الرعاية الطبية والغذاء وإمدادات الطاقة الشمسية. يذكر ان الدار قد تعرضت للتدوين من قبل المليشيا المتمردة عدة مرات وايضا لم تسلم الدار من القناصة التابعة للمليشيا. وبعد محاولة الإخلاء التي قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي لم تكلل بالنجاح ، تقدمت الكنيسة بطلب رسمي لجهاز المخابرات لإجلاء رعاياها من تلك المناطق. وتم إجلاء المجموعة بسلام الى امدرمان ومن ثم الى بورتسودان.

سونا