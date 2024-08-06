الصحة: مصرع 32 شخصاَ وإصابة 107 آخرين جراء السيول والأمطار منذ يونيو وتضرر أكثر من 5 آلاف منزل

أعلنت وزارة الصحة الاثنين، مصرع 32 شخصاَ وإصابة 107 آخرين جراء السيول والأمطار في 7 ولايات بالبلاد منذ يونيوالماضي.

جاء ذلك خلال اجتماع “مركز عمليات الطوارئ الاتحادي”، بحث فيه “تقرير طوارئ الخريف”،

وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية الفاضل محمد محمود – بحسب بيان بوزارة الصحة اليوم – إن “7 ولايات من أصل 18 تضررت في هذا الخريف بالأمطار والسيول”.

وأوضح محمود “تضرر 5 آلاف و575 منزلاً جزئيا وكليا، وبلغت الإصابات 107 و32 حالة وفاة”.

صحيفة السوداني