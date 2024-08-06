عالمية

السعودية.. إيقاف شخص زوّر شيكات بـ 40 مليون دولار

2024/08/06
شرطة السعودية
Saudi policemen stand guard in front of the "Public grievances Department" building in Riyadh on March 11, 2011 as Saudi Arabia launched a massive security operation in a menacing show of force to deter protesters from a planned "Day of Rage" to press for democratic reform in the kingdom. AFP PHOTO/FAYEZ NURELDINE (Photo credit should read FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images)

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، الثلاثاء، أن السلطات المختصة أنهت تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة تزوير شيكات بقيمة 40 مليون دولار.
وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن المتهم قام بتزوير 3 شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار بعد أن تقدم لأحد البنوك مطالبا بصرفها.
وجرى إيقاف المتهم وتحويله للمحكمة المختصة لاستكمال الاجراءات القضائية بحقه وفقا لنظام الجزائي لجرائم التزوير.
من جانبه، أوضح المحامي السعودي، صالح مسفر الغامدي، للصحيفة ذاتها أن العقوبة بحق “من زوّر أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، تصل إلى 5 سنوات سجن وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال”.
وأضاف: “تشدد العقوبة في حال كانت الجريمة مركبة أو مرتبطة بجرائم أخرى”.

إرم

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/08/06