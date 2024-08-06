السعودية.. إيقاف شخص زوّر شيكات بـ 40 مليون دولار

ذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، الثلاثاء، أن السلطات المختصة أنهت تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة تزوير شيكات بقيمة 40 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة ذاتها، فإن المتهم قام بتزوير 3 شيكات بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون دولار بعد أن تقدم لأحد البنوك مطالبا بصرفها.

وجرى إيقاف المتهم وتحويله للمحكمة المختصة لاستكمال الاجراءات القضائية بحقه وفقا لنظام الجزائي لجرائم التزوير.

من جانبه، أوضح المحامي السعودي، صالح مسفر الغامدي، للصحيفة ذاتها أن العقوبة بحق “من زوّر أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، تصل إلى 5 سنوات سجن وبغرامة لا تزيد على 400 ألف ريال”.

وأضاف: “تشدد العقوبة في حال كانت الجريمة مركبة أو مرتبطة بجرائم أخرى”.

إرم