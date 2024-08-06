تنويه هام من سفارة جمهورية السودان القاهرة الي .. مدراء المدارس السودانية بمحافظة القاهرة

السادة/ مدراء المدارس السودانية بمحافظة القاهرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

تعلمون جميعاً بأوامر السلطات المصرية التي أدت إلى إغلاق المدارس السودانية في معظم المحافظات بجمهورية مصر العربية ولتطبيق هذا التوجيه بالصورة المطلوبة وعدم الإخلال بنظم الدولة المضيفة، أرجو التكرم شاكراً بالالتزام بالإغلاق الشامل وعدم القيام بأي نشاط سواء كان بالإعلان عن التسجيل أو استلام المصروفات من الطلاب وأسرهم للعام الجديد لحين إشعاركم رسمياً بفتح المدارس وفق الأسس والضوابط التي ستصدر من وزارتي التربية والتعليم المصرية والسودانية.واثقون من حسن استجابتكم الكريمة وننتهز الفرصة لنعرب لكم عن عميق امتناننا لتعاونكم المستمر معنا.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،،،

د. عاصم أحمد حسن المستشـار الثقـــافي

سفارة جمهورية السودان | القاهرة