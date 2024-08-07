البرهان يلتقي وفد الإدارة الأهلية بولاية سنار

اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء بوفد من نظارات الإدارة الأهلية في ولاية سنار برئاسة الناظر صلاح منصور العجب، رئيس الإدارة الأهلية بالولاية وناظر عموم قبيلة الرفاعة. تناول الاجتماع دور الإدارات الأهلية في دعم مسيرة السلام والتنمية والاستقرار خلال الفترة المقبلة.

وصرح الناظر صلاح منصور العجب أن اللقاء تناول الأوضاع الأمنية والخدمية في ولاية سنار، مشيراً إلى أن رئيس مجلس السيادة أكد دعمه لمواطني الولاية وحرص القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى على تطهير البلاد من دنس التمرد والقضاء على مليشيا آل دقلو الإرهابية المتمردة.