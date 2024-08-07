سياسية
البرهان يصدر مرسوماً بتعيين عبد الله حسين عضواً بمجلس السيادة
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، الثلاثاء مرسومًا دستوريًا يقضي بتعيين الأستاذ عبدالله يحيى أحمد حسين عضوًا بمجلس السيادة عن تجمع قوى تحرير السودان. وقد وجه سيادته الأمانة العامة لمجلس السيادة والجهات المعنية بالدولة بوضع المرسوم موضع التنفيذ. يأتي هذا المرسوم الدستوري في إطار الالتزام بتنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان.
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