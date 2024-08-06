رئيس مجلس السيادة يلتقي وزير العدل المكلف

اجتمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، يوم الثلاثاء مع وزير العدل المكلف، د. معاوية محمد خير أحمد، بحضور مولانا أبوبكر عمر أحمد البشير، قاضي المحكمة العليا ورئيس مكتب تنسيق الارتباط لحكومة جمهورية السودان مع المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تصريح صحفي، قال وزير العدل إن اللقاء تناول عددًا من القضايا العدلية، بالإضافة إلى المسائل الإيجابية التي وردت في تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت التعاون الإيجابي بين حكومة السودان والمحكمة. وأضاف: “نعتقد أن هذا يعكس تفهمًا واضحًا للمساعي التي يبذلها السودان لتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب”.

كما أوضح وزير العدل أن اللقاء تطرق إلى الأنشطة التي تباشرها الوزارة، بما في ذلك ملفات القضايا الدولية التي تعتزم وزارة العدل واللجنة الدولية للقضايا الدولية مباشرتها في مواجهة المليشيات الإرهابية المتمردة والدول المساندة لها في القريب العاجل، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة الفنية المنبثقة التي تختص بهذه المهمة.