بالصور.. القوات المسلحة تجلي راهبات جمعية الساليزيان الكاثوليكية الإيطالية من منطقة الشجرة جنوب الخرطوم

في عملية عسكرية نوعية أجلت القوات المسلحة السودانية وجهاز المخابرات العامة راهبات جمعية الساليزيان الكاثولكية الإيطالية المكونة من خمس راهبات وقسيس من جمعية دون بوسكو الإيطالية وعشرين مواطنًا من جنوب السودان من مكان إقامتهم جنوبي الخرطوم .

ظلت هذه المجموعة عالقة لمدة عام وأربعة أشهر بمنطقة الشجرة ويعد منزلهم جزءًا من مشروع خدمي تعليمي ، وهو عبارة عن مجمع يضم حضانة ومدرسة إبتدائية، ويعرف المجمع بدار مريم.

الجدير بالذكر إستمرت الدولة والقوات المسلحة السودانية كل هذه الفترة تقدم الإحتياجات الضرورية وغيرها للمجموعة وتوفيرها ومتابعة الرعاية الطبية والغذاء وإمدادات الطاقة الشمسية والوقود . يذكر أن الدار قد تعرضت للتدوين من قبل مليشيا الدعم السريع الإرها_بية عدة مرات في محاولة لتصفيتهم كما حاولوا ذلك بواسطة القناصة التابعة للمليشيا ولكنهم لم يفلحوا .

حاولت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إخلاء المجموعة ولكن لم تكلل العملية بالنجاح بسبب إستهداف المليشيا للموكب ، عقب ذلك تقدمت الكنيسة بطلب رسمي للسلطات السودانية لإجلاء رعاياها من تلك المناطق حيث تكفلت القوات المسلحة بالإجلاء بسلام إلى أمدرمان ومن ثم إلى بورتسودان.

إعلام القوات المسلحة