خلفا لهنية.. حماس تعلن تعيين يحيى السنوار رئيسا لها

أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، تعيين قائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، رئيسًا جديدًا لمكتبها السياسي خلفًا لإسماعيل هنية، الذي اغتيل قبل أسبوع في طهران.

وقالت الحركة، المصنفة كإرهابية في عدة دول، في بيان نقلته وكالة فرانس برس: “تعلن حركة المقاومة الإسلامية حماس عن اختيار القائد يحيى السنوار رئيسًا للمكتب السياسي للحركة”.

ويُعتقد أن السنوار هو العقل المدبر لهجوم الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، ولم يظهر علنًا منذ ذلك الهجوم.

وقتل مسلحو حماس نحو 1200 شخص واختطفوا حوالي 250 رهينة في الهجوم، مما أدى إلى إطلاق إسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة استمرت نحو 10 أشهر.

واتهمت طهران وحماس وحليفهما حزب الله اللبناني إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال هنية في طهران.

ولم تعلق إسرائيل رسميًا على الاغتيال، لكنها تعهدت بتدمير حماس بعد هجومها غير المسبوق.

وجاء اغتيال هنية بعد ساعات من مقتل القائد العسكري البارز في حزب الله، فؤاد شكر، بضربة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

الحرة