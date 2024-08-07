الكويت تقرر إنهاء خدمات جميع الوافدين في البلدية خلال 3 أيام

وجهت وزيرة البلدية الكويتية، نورة المشعان، مدير عام البلدية بإنهاء خدمات جميع الوافدين حاملي الشهادات الجامعية، وإصدار القرارات خلال ثلاثة أيام عمل.

وذكرت وسائل إعلام كويتية أن هذا القرار جاء دعماً للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم.

وتضمن قرار الوزيرة إنهاء خدمات جميع الوافدين في تخصصات القانون، والهندسة، والمحاسبة، وجميع التخصصات الإدارية لحاملي شهادات البكالوريوس من العاملين بالجهاز التنفيذي. بالإضافة إلى ذلك، يشمل القرار إصدار قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال ثلاثة أيام عمل.

وشددت المشعان، على أن قرارها جاء نظرا لتوفر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه.

الشرق القطرية