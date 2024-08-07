جمال علام : كاف سبب مأزق البطولات المحلية!

أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أن أزمة البطولات المحلية تعود إلى المواعيد الخاصة بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مما يؤدي إلى استمرار بطولتي الدوري والكأس.

وقال علام خلال حديثه عبر قناة أون تايم سبورت ببرنامج ملعب ON: “مواعيد التوقفات هي المتسببة في أزمة بطولة الدوري والكأس المصري، والاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان يضع مواعيد تتسبب في توقف البطولة المحلية”.

وأضاف: “رابطة الأندية المصرية هي المسؤولة عن الدوري الممتاز، وقد نختلف في بعض الأوقات، لكن الرابطة قامت بمساعدة الاتحاد”.

وتابع: “اتفقنا مع بيريرا، رئيس لجنة الحكام، على تقديم صف ثاني من الحكام. هناك أخطاء تحكيمية، لكنها واردة، ونعاني من التحكيم بشكل عام في أفريقيا. تقييم بيريرا واستمراره من عدمه سيكون بنهاية الموسم”.

وأكمل: “نتمنى استمرار ميكالي مع صفوف منتخب مصر الأولمبي. هو مدير فني كبير وعانى كثيراً قبل بداية دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024. تم الاستقرار على تواجد مجموعة وقائمة لاعبين لخوض الأولمبياد، وسيكون هذا الفريق مستقبل المنتخب المصري الأول. ميكالي سيكون مسؤولاً عن المنتخب فيما بعد وليس مشرفاً”.

وعن أزمة نادي الزمالك بمباراة القمة الماضية وعدم خوض اللقاء بسبب التحكيم، قال: تحدثت مع بيريرا وأكد لي أن محمود البنا لم يرتكب أي خطأ، وتحدثت مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك لتوضيح الأمور.

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