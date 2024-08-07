رياضية

الجزائرية إيمان خليف تبلغ نهائي الملاكمة بفوز ساحق

2024/08/07
geria990
الجزائر

تأهلت الجزائرية إيمان خليف إلى نهائي منافسات الملاكمة لوزن 66 كجم، بعد فوزها في نصف النهائي الأول على التايلاندية جانجايم سوانيفينج، وذلك في بطولة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وضمنت خليف الحصول على ميدالية فضية على الأقل بعد فوزها بالإجماع على نظيرتها التايلاندية، بنتيجة 5/0.

وردت محاربة الصحراء، بأفضل طريقة ممكنة، على الانتقادات التي طالتها في الفترة الماضية بسبب شكلها، وارتفاع معدلات هرمون التستوستيرون لديها.

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