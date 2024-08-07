لاعب ليفربول السابق يحذر من موقف صلاح وزميليه

أكد نجم ليفربول السابق، فيل تومسون، ضرورة التوصل إلى قرار بشأن مستقبل ثلاثة لاعبين أساسيين في الفريق مع اقتراب بداية الموسم الجديد.

بينما أقر تومسون بوجود العديد من الأسباب للتفاؤل، عبّر عن قلقه بشأن عدم اليقين المحيط بمستقبل محمد صلاح وترينت ألكسندر أرنولد وقائد الفريق فيرجيل فان دايك.

ولم يوقع اللاعبون الثلاثة بعد على عقود جديدة مع ليفربول، رغم أنه يتبقى عام واحد فقط على نهاية عقودهم الحالية. وقال تومسون لإذاعة “توك سبورت”: “يبدو صلاح نشيطًا الآن وكل شيء رائع، لكنه لم يوقع عقدًا، وكذلك الأمر بالنسبة لترينت وفان دايك”.

وتابع: “هؤلاء ثلاثة لاعبين كبار، ولا يمكننا تحمل خسارتهم مجانًا في نهاية الموسم”.

وأضاف: “يجب اتخاذ قرارات كبيرة بشأنهم، لأن تخصيص ميزانية لموارد النادي يتطلب تحديد أسعار لهؤلاء اللاعبين، وإذا رحلوا مجانًا في نهاية الموسم، فستكون تلك خسارة هائلة”.

لكن تومسون أشار في الوقت ذاته، إلى المواهب الموجودة بالفعل تحت تصرف المدرب الهولندي الجديد أرني سلوت.وقال: “من الواضح أن وسائل الإعلام تبالغ في الأمر (عدم إجراء أي صفقة حتى الآن)، أعتقد أنه يتعين السماح لسلوت بإلقاء نظرة، لا تنس أن الكثير من لاعبيه لم يعودوا بعد”.

وأردف: “وهناك لاعبون عادوا إلى هناك مثل (فابيو) كارفاليو وسيب فان دن بيرج اللذين قدما أداءً جيدًا للغاية في جولة ما قبل الموسم”.

وبعد أن أمضى النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى هال سيتي، أثار كارفاليو الإعجاب منذ عودته للموسم التحضيري، وهز الشباك أمام آرسنال ومانشستر يونايتد.

وقال عنه تومسون: “سجل كارفاليو هدفين في أمام آرسنال ومانشستر يونايتد، وهو لاعب كرة قدم ذكي للغاية، ويحب المرور بين الخطوط”.واختتم: “أعرف أنه خفيف الوزن بعض الشيء، لكنه يشبه كوتينيو كثيرًا ويمكنه تقديم أداء جيد”.

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