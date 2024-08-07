الخارجية المصرية: تسمية أحد أكبر شوارع مدينة بورسودان باسم «شارع مصر»

أصدر مجلس وزراء حكومة ولاية البحر الأحمر في السودان قرارًا بتسمية أحد الشوارع الرئيسية بمدينة بورسودان باسم “شارع مصر”، حيث قرر مجلس وزراء الولاية السودانية إطلاق اسم مصر على الطريق الرابط بين مدخل مدينة بورسودان مروراً بالكلية الجوية حتى تقاطع شارع حي الصفا، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية المصرية على موقع «فيس بوك».

جاء هذا القرار بناء على مبادرة شعبية قام مسئولوها بالتواصل مع كافة الجهات السودانية المعنية الممثلة في كل من والي البحر الأحمر وقائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ومحلية بورسودان وإدارة تجميل بورسودان وقبيلة الأمرار التي يقع الشارع في نطاقها، وحصلت على موافقتها جميعاً.

وصرح مسئولو المبادرة الشعبية لدى تواصلهم قبل عدة أشهر مع القنصلية العامة لمصر في بورسودان، بأنهم رغبوا من خلال هذا التحرك، وهذه اللفتة الرمزية بإطلاق اسم مصر على أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة، للإعراب عن التقدير والامتنان الذي يكنه كل سوداني لدور جمهورية مصر العربية المشرف خلال الأزمة التي يمر بها السودان وما قدمته الشقيقة مصر من مساعدات إنسانية وإغاثية ومستلزمات طبية للأشقاء في السودان، فضلاً عن استقبالها مئات الآلاف من المواطنين السودانيين الفارين من ويلات الحرب.

بوابة الأهرام