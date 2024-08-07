إختتام دورة مكافحة الحرائق والمتفجرات بولاية الخرطوم

نظمت إدارة الأدلة الجنائية بشرطة ولاية الخرطوم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لتدريب الصف والجنود دورة مكافحة الحرائق والمتفجرات هذا وقد أختتمت الدورة أعمالها بتشريف السيد اللواء شرطة الهادي شريف ممثل مدير شرطة ولاية الخرطوم وقد ثمن سيادته جهود كافة الجهات والأطراف ذات الصلة والتى أسهمت بصورة فاعلة فى قيام الدورة وتحقيق غاياتها وأهدافها وذلك ضمن أليات التعاون والتنسيق المشترك بين الإدارة العامة لتد،يب الصف والجنود وإدارة الأدلة الجنائية بشرطة الولاية والمركز القومى لإبطال وإزالة الألغام وسلاح المهندسين مضيفا أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة فى الوقت الراهن لإرتباطها بعمليات التطهير والكشف عن مخلفات الحرب من أصناف الأسلحة والذخائر وإبطال مفعول المتفجرات واكتشافها وتحديدها وتقييمها والعمل عل توفير الإزالة الأمنة من جميع أنواع الذخائر التى لها القدرة على الانفجار وحماية المواطنين من أثارها وأضرارها الناجمة عنها.

من جانبه أشاد اللواء شرطة عبدالله أبكر مدير الإدارة العامة لتدريب الصف والجنود بدرجة الإنضباط والروح المعنوية العالية التى سادت وسط الدارسين وبدرجة التعاون ومستوى التنسيق المشترك الذى أدى إلى نجاح الدورة وتحقيق نتائج إيجابية تدعم الأمن والإستقرار مؤكدا المضى قدما والإستمرارية فى تبنى وقيام مثل هذه الدورات التى تحتاجها مرحلة مابعد الحرب لضمان تأمين وحماية المواطنين من الأضرار الناتجة عن مخلفات الحرب من الألغام والذخائر التى لم تنفجر ودعا إلى ضرورة إشراك اللجان المجتمعية عبر الشرطة المجتمعية للمشاركة فى توعية المواطنين وإرشادهم بكيفية التعامل مع الأجسام الغريبة من هذه المخلفات خاصة الأطفال بإعتبارهم أكثر الشرائح عرضة لهذه المخاطر والحوادث.

وقال العقيد شرطة د/ صديق عبدالرحمن أن الضرورة الملحة والحاجة الماسة تدعو إلى إعتماد مثل هذ البرامج والدورات لإستهداف فئات المجتمع وأطيافه المختلفة بمثل هذه الأنشطة المهمة للتذكير والتنوير بأثار المتفجرات خصوصا فى ظل العودة التى تشهدها كثير من مناطق الولاية بمحليات كررى وأم درمان مبينا أن هنالك خطط موضوعة وبرامج مدروسة برعاية السيد مدير شرطة محلية كررى اللواء شرطة دفع الله طه يتم إعتمادها وإنفاذها بواسطة كوادر مدربة ومؤهلة تمتلك القدرة الكافية والمعرفة التامة للتعامل مع إزالة الألغام والمتفجرات وتفكيك القنابل وكيفية إبطالها وطرق توفير الإزالة الأمنة التى توفر السلامة اللازمة لعموم المواطنين .

المكتب الصحفي للشرطة