زيارة وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة بقيادة الفريق إبراهيم الماظ دينق للفرقة الثالثة مشاة بشندي

قام وفد برئاسة الفريق إبراهيم الماظ دينق، نائب رئيس حركة العدل والمساواة، بزيارة للفرقة الثالثة مشاة شندي حيث كان في استقبالهم اللواء ركن حمدان بن عبدالقادر داوؤد قائد الفرقة . و تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والبناء بين قوات الحركة و القوات المسلحة السودانية ، وتوطيد العلاقة التكاملية في العمل العسكري المشترك لحماية البلاد والعباد.

ابتدر الوفد الزائر الحديث حيث تحدث د. محمد يوسف، مستشار وزير التنمية الاجتماعية و القيادي بالحركة ، عن دور القوات المسلحة والقوة المشتركة في حماية البلاد من التمزق والتشرذم. أعقبه الفريق الماظ قائلاً:

“خرجنا في جولات حول قرى ومناطق ولايتي نهر النيل والشمالية اللتين تمثلان رمزاً تاريخياً لإنسان السودان.، إلا أننا وجدنا على أرض الواقع التهميش والإهمال رغم أن غالبية رموز الحكومات الوطنية تنحدر من أرض الشمال.”