سياسية
زيارة وفد رفيع المستوى من قيادة الحركة بقيادة الفريق إبراهيم الماظ دينق للفرقة الثالثة مشاة بشندي
قام وفد برئاسة الفريق إبراهيم الماظ دينق، نائب رئيس حركة العدل والمساواة، بزيارة للفرقة الثالثة مشاة شندي حيث كان في استقبالهم اللواء ركن حمدان بن عبدالقادر داوؤد قائد الفرقة . و تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون والبناء بين قوات الحركة و القوات المسلحة السودانية ، وتوطيد العلاقة التكاملية في العمل العسكري المشترك لحماية البلاد والعباد.
ابتدر الوفد الزائر الحديث حيث تحدث د. محمد يوسف، مستشار وزير التنمية الاجتماعية و القيادي بالحركة ، عن دور القوات المسلحة والقوة المشتركة في حماية البلاد من التمزق والتشرذم. أعقبه الفريق الماظ قائلاً:
“خرجنا في جولات حول قرى ومناطق ولايتي نهر النيل والشمالية اللتين تمثلان رمزاً تاريخياً لإنسان السودان.، إلا أننا وجدنا على أرض الواقع التهميش والإهمال رغم أن غالبية رموز الحكومات الوطنية تنحدر من أرض الشمال.”
واختتم اللقاء بكلمة من قائد الفرقة الثالثة مشاة شندي، اللواء ركن حمدان بن عبدالقادر، الذي رحب بالحضور وقدم تنويراً شاملاً عن الموقف العملياتي المتقدم ودور القوات المشتركة. وأكد أن الجيش والقوات المشتركة يعملون سوياً ويتحملون ما يترتب على الجيش من مهام، مثمناً جهودهم الكبيرة.
رافق الوفد عدد من قيادات الحركة منهم:
– العمدة آدم خاطر، نائب الأمين الاجتماعي بالحركة
– العميد حامد حجر، الناطق الرسمي لقوات حركة العدل والمساواة
– د. محمد يوسف دباب مستشار وزير التنمية الاجتماعية و القيادي بالحركة
كما شرف اللقاء:
– العميد أبو قرجة، قائد متحرك القوات المشتركة
– العميد طلال إبراهيم محمدين، عضو هيئة القيادة والسيطرة بالقوة المشتركة
– العميد كنقي صبي، قائد الشرطة العسكرية للقوات المشتركة
– العميد عباس تروني، عضو القيادة والسيطرة والناطق باسم قوات تجمع تحرير السودان
– عبدالرحمن بحرالدين يوسف، منسق حركة العدل والمساواة في تنسيقية حكومة إقليم دارفور بنهر النيل.
حركة العدل والمساواة – مكتب نهر النيل
رصد وتحرير – “النيلين”
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