تشويه فيلا ميسي الفخمة في إسبانيا – صور فيديو

تعرضت فيلا فاخرة يملكها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في جزيرة إيبيسا الإسبانية للتشويه بالطلاء من قبل نشطاء بيئيين.

قام نشطاء من مجموعة “فوتورو فيجيتال” بنشر شريط فيديو يظهر شخصين يقفان أمام المنزل بالقرب من “كالا تاريدا” على الساحل الغربي لإيبيسا، حيث قاموا برش الواجهة البيضاء للمبنى بالطلاء الأحمر والأسود.

ميسي، الذي يلعب حالياً في صفوف إنتر ميامي في الدوري الأمريكي لكرة القدم، اشترى العقار في الجزيرة المتوسطية عام 2022 من رجل أعمال سويسري مقابل نحو 11 مليون يورو (12 مليون دولار). يضم العقار منتجعاً صحياً مع ساونا وغرفة سينما.

صحيفة الخليج