وصول بعثة إدارة الجوازات السودانية إلى العاصمة الهندية

أكدت السلطات السودانية وصول فريق الجوازات اليوم الأربعاء لمدينة نيودلهي الهندية حيث ينتظر عدد كبير من السودانيين منذ أكثر من عام وصول هذه البعثة لتجديد جوازاتهم واستخراج شهادات الميلاد والرقم الوطني لأطفالهم حديثي الولادة

وكان القائم بالأعمال السابق بسفارة السودان بالهند دكتور معاوية التوم قاد جهودا كبيرة لترتيب وصول البعثة

غير أنه تم نقل بشكل مفاجئ إلى دولة غانا رغم بذله مساع قوية فى إسناد الجالية السودانية بالهند خاصة فى ما يتعلق بالتوفيق الهجري والغرامات العالية التى فرضتها حكومة الهند على السودانيين.

نيودلهي: رجاء نمر