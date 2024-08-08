السفير عماد عدوي يلتقي عدد من كبار الإعلاميين المصريين – صور

التقى سفير السودان لدى مصر سعادة الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي الاربعاء بعدد من كبار الإعلاميين المصريين ، على رأسهم الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير صحيفة الأخبار والأستاذ أحمد إمبابي مدير تحرير روز اليوسف ومجموعة من قناة القاهرة الإخبارية إضافة إلى الأستاذ الهندي عزالدين والدكتورة بخيتة أمين.

وشكر السفير عماد عدوي الإعلام المصري على دوره الكبير في دعم وحدة واستقرار الدولة السودانية خاصة خلال الحرب الدائرة في البلاد.

وقدم سعادة السفير عدوي خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية شكره للقيادة المصرية والشعب المصري على ما قدموه من حسن استقبال للشعب السوداني في هذه المحنة ، مؤكدا على متانة وأزلية العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأشار السفير إلى مشروع مهرجان (شكراً مصر) الذي تنظمه لجنة شعبية عليا تحت رعايته ، للتعبير عن وفاء السودانيين وعرفانهم لما لمسوه من حميمية الاستقبال والاستضافة في بلدهم الثاني.