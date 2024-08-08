السيسي عن إرتياحه البالغ لنجاة الفريق أول ركن البرهان من حادث هجوم الطائرة المسيرة

تلقى رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان برقية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أعرب فيها عن إرتياحه البالغ لنجاة الفريق أول ركن البرهان من حادث هجوم الطائرة المسيرة التي إستهدفت قاعدة عسكرية بشرق السودان خلال المشاركة في تخريج دفعات من الطلبة الحربيين بمنطقة جبيت بولاية البحر الأحمر متمنياً له دوام الصحة والعافية.