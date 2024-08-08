جراهام يثني على إهتمام حكومة الشمالية بوكالة السودان للأنباء

أثنى الاستاذ.جراهام عبدالقادر وزير الثقافة والاعلام بالاهتمام الذي تحظى به مكاتب وكالة السودان للانباء(سونا ) بالولاية الشمالية من قبل الوالي وأعضاء حكومته.

وثمن د.جراهام لدى لقائه صباح اليوم بدنقلا الاستاذ محمد عبد الفتاح سليم مدير مكتب سونا بالشمالية ثمن الدور الإعلامي الذي تقوم به الوكالة مجددا إهتمام الحكومة بتمكين الوكالة وأجهزة الإعلام لأداء رسالتها في هذا الظرف الاستثنائي بالرغم من ظروف الحرب.

وأشار سيادته في اللقاء للدور المتعاظم الذي تقوم به سونا في نصرة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وهي تداقع عن الوطن وكرامته مشيدا بالانتصارات المتلاحقة التي تحققها القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مختلف محاور القتال.

من ناحية أخرى يقوم الأخ وزير الثقافة والاعلام اليوم يرافقه الأمين العام للثقافة والاعلام والأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة بزيارات تفقدية لمتحف كرمة ويقف على المجهودات المبذولة للمحافظة على المتحف كما يقوم نهار اليوم بزيارة لمحلية مروي ويزور متحف جبل البركل والمناطق الأثرية هناك.