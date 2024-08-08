رياضية

ذهبية ثالثة للعرب في أولمبياد باريس

2024/08/08
moroco 07
المغرب

فاز المغربي سفيان البقالي بالميدالية الذهبية في سباق 3000 متر موانع للرجال في أولمبياد باريس الأربعاء، ليحافظ على لقبه الذي حققه في أولمبياد طوكيو.

وحصل الأميركي كينيث روكس على الميدالية الفضية وحصل الكيني أبراهام كيبيووت على الميدالية البرونزية.

وحسم البقالي (28 عاماً) بذكاء سباقاً تنافسياً بتسجيله 8:06.05 دقائق هو الأفضل له هذا الموسم، متفوّقاً على الأميركي كينيث روكس (8:06.41 د) والكيني أبراهام كيبيووت (8:06.47 د).

وإلى ذهبيتي الأولمبياد، يملك البقالي في رصيده ذهبيتي بطولة العالم في يوجين 2022 وبودابست 2023، فضية في لندن 2017 وبرونزية في الدوحة 2019.

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فرانس برس

 

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