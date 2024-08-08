حظر “إنستغرام” في تركيا.. خسائر بالملايين لقطاعات مختلفة

يستمر حجب منصة “إنستغرام” في تركيا لليوم الخامس على التوالي، مما يثير قلق صانعي المحتوى وخبراء التجارة الإلكترونية بسبب الخسائر والتداعيات المترتبة على الحظر، وفقًا للإحصائيات والأرقام المتاحة.

بعد اجتماعه مع مسؤولين من المنصة المملوكة لشركة “ميتا” يوم الاثنين، صرح وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورا أوغلو، للصحفيين أن هناك قوانين ولوائح تتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي في تركيا، والمنصات التي لها تمثيل في البلاد يجب أن تلتزم بهذه القواعد.

وأشار الوزير إلى أن السلطات التركية حذرت “إنستغرام” من بعض الجرائم التي يمكن اتخاذ تدابير لحمايتها. وأضاف أن قرار الحجب تم اتخاذه نتيجة لعدم استجابة المنصة للتحذيرات.

ورغم التصريحات التي أدلى بها أورا أوغلو، وهي الأولى من نوعها من جانب جهة رسمية، تواصل وسائل إعلام ربط قرار الحجب بالمنشورات الخاصة بالتعزية بمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

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