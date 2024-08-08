سياسية
شاهد بالفيديو .. لاجئون سودانيون يغادرون غابات أولالا بإثيوبيا إلى البلاد سيرا على الأقدام لعدم توفر الأمن والغذاء
غادر لاجئون سودانيون غابات أولالا بإثيوبيا إلى البلاد سيرا على الأقدام لعدم توفر الأمن والغذاء. وقامت مبادرة شباب القرية 10 بتوزيع الطعام على المرضى بالمستشفى الرئيسي بمدينة الفاو بولاية القضارف.
الجزيرة – السودان
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