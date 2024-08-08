علقة موت بسبب جاموسة، أحمد السقا يكشف قصة تعرضه للضرب المبرح من أهل قريته

كشف الفنان أحمد السقا، عن أول معركة في حياته: “اتضربت أكثر من علقة بس فيهم علقة منهم منسهاش واتضربت جامد فيها”.

وقال أحمد السقا خلال لقائه ببرنامج “بيت السعد” الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد بقناة “إم بي سي 1”: “أكلت علقة موت لما كنا في البلد عندنا، كنت راجع من الغيط بالليل وبعد المغرب الفلاحين بيناموا وأنا كنت بركب الجاموسة الأول اللي هي سايقة القطيع فاشتبكت مع حد لقيت قرية بحالها بتضرب فيا بجريد النخل”.

وأكمل: “اللي حصل إني اتغاشمت على عيال البلد، لما كنت راكب الجاموسة وبقولهم وسعوا وسعوا لإن كان طالع وقتها أيام عمي يقول لك خشوا البيوت بهايم السقا مروحة يعني المربط فيه بهائم كتير”.

بوابة فيتو