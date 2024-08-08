ضبط عصابة متخصصة بـ”تجارة الإقامات” في الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن ضبط عصابة متخصصة في تجارة الإقامات تضم سوريين ومصريين.

وفي بيان على موقع التواصل الاجتماعي “X”، قالت وزارة الداخلية: إنه تم “ضبط تشكيل عصابي من الجنسية السورية والمصرية متخصص في تجارة الإقامات مقابل مبالغ مالية تراوحت بين 350 و1000 دينار كويتي (3264 دولارًا) للعامل الواحد”.

وأشارت إلى أنه تم “ضبط كل من تورط في الأمر أو قدّم أي تسهيلات لهم سواء من كفلائهم (الكويتيين) أو غيرهم”.

وأوضحت أن العصابة مكونة “من 6 أشخاص تورطوا في الاتجار في الإقامات، عبر إنشاء شركات وهمية غير قائمة على أرض الواقع عن طريق التزوير والتلاعب بالمستندات”.

وتابعت أن العصابة قامت “بتسجيل وجلب عدد من العمال إلى البلاد مقابل مبالغ مالية، قاصدين الربح غير المشروع”.

وأضافت أنها ستتصدى “لأي شكل من أشكال الاتجار في الإقامات أو مخالفة القانون”، وأكدت أنها “مستمرة في توجيه الضربات إلى تجار الإقامات”.

ولفتت إلى أنه “تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وإحالتهم إلى جهة الاختصاص”.

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