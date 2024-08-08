ماذا طلب بوتين من خامنئي قبل تنفيذ الهجوم على إسرائيل؟

نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر إيرانية قولها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طلب من المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، تنفيذ “رد منضبط” على إسرائيل.

وأضافت المصادر أن “بوتين طلب من خامنئي تجنب سقوط ضحايا مدنيين في الرد على إسرائيل”.

وفي السياق ذاته، ذكرت “رويترز” أن “طهران تضغط على موسكو من أجل تسليمها طائرات مقاتلة من طراز (سو 35)”.

وتوقع فريق الأمن القومي الأميركي، الإثنين، أن تشن إيران وحزب الله “موجتين من الهجمات” ردا على إسرائيل، لكن لا يزال من غير الواضح متى من المرجح أن يحدث ذلك، وما قد يستتبعه على وجه التحديد.

المرصد