ضبط 635 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص في عددٍ من مطارات المملكة

ضبطت الهيئة العامة للنقل (635) مخالفًا لأنظمة الهيئة في عدد من مطارات المملكة خلال شهر يوليو الماضي، بسبب ممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على التراخيص اللازمة. جاء ذلك في إطار الحملات الرقابية المكثفة التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة الداخلية والجهات المعنية.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات الرقابية ستستمر وتشمل جميع مطارات المملكة، بهدف الحد من الممارسات غير المرخصة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، بالإضافة إلى تعزيز استفادة المسافرين من خيارات التنقل المتاحة في المطارات، وتشجيعهم على التعامل مع الناقلين النظاميين.

وشددت الهيئة على أن ممارسة نشاط نقل الركاب بدون ترخيص والتي يقوم بها بعض الأفراد “الكدادة” في عددٍ من مطارات المملكة تعد مخالفة صريحة لأنظمتها، وتعرض الناقل غير المرخص لغرامة مالية قدرها 5,000 ريال، إضافة إلى حجز مركبته وتحمل التكاليف المترتبة على إجراءات الحجز، وذلك استنادًا للائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

جريدة الرياض