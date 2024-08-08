مدير عام قوات الشرطة يطمئن على سير العمل بالمنشآت الصحية الجديدة ببورتسودان

تفقد الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محى الدين المدير العام لقوات الشرطة الخميس المراكز الصحية الجديدة التابعة للإدارة العامة للخدمات الصحية بمدينة بورتسودان وذلك بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب مدير عام قوات الشرطة المفتش العام والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئؤن المالية والفريق شرطة (طبيب) أميرة عباس محمد فضل مدير الإدارة العامة للخدمات الصحية واللواء شرطة الطاهر على محمد البلولة رئيس هيئة التوجيه والخدمات.

وفى تصريح ( للمكتب الصحفى للشرطة) أفادت الفريق شرطة طبيب أميرة أن هذه الزيارة تأتى فى وقت تتعاظم فيه جهود وإسهامات إدارتها بمختلف الولايات فى أداء رسالتها المهنية والإضطلاع بمهامها وواجباتها فى تقديم خدمات علاجية متطورة ومتميزة تلبى طموحات وتطلعات طالبى هذه الخدمات من منسوبى الشرطة بالخدمة والمعاش وعموم المواطنين مضيفة أن الزيارة تؤكد فى ذات اللحظة حرص رئاسة الشرطة وإهتمامها برعاية وتبنى برامج وأنشطة الإدارة العامة للخدمات الصحية بغرض تجويد العمل وترقية الأداء فى المجال الصحى والعلاجى وأضافت أن هذه الجولة هدفت للإطمئنان على سير العمل بالمنشآت الصحية الجديدة وفق الخطط الموضوعة والأهداف المرجوة لإنشائها وذلك بمركز صحى الإحتياطى المركزى ومركز صحى ساهرون بديم سواكن والتى ستعمل قريبا على توفير خدمات علاجية متكاملة خاصة العيادات المحولة والطوارئ والإصابات إضافة للإسعافات الأولية والأسنان وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة بوجود خطة متكاملة وترتيبات يجرى إنفاذها لإنشاء قسم للنساء والتوليد بمدينة بورتسودان تبعا لهذه المرافق الصحية الشرطية .

المكتب الصحفي للشرطة