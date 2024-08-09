بعد تأثره بالأمطار .. استئناف حركة التشغيل في معبر اشكيت

اكد اللواء شرطة معاش عباس حسين كردي مدير معبر اشكيت بمحلية حلفا بالولاية الشمالية في تصريح (لسونا) انه تم استئناف حركة التشغيل في معبر اشكيت الخميس بعد أن توقفت يوم الأربعاء.

وذلك بسبب الأمطار والسيول التي تعرض لها المعبر اول امس الثلاثاء وأدى الى خلل في التوصيلات الكهربائية والصالات وارضية المعبر وأنظمة الوحدات العاملة في المعبر.

ولمجابهة حركة البصات السفرية وبينهم أسر واطفال وكبار السن حيث تم التشغيل الجزئي في استقبال البصات القادمة من جمهورية مصر امس واليوم، وعاود التشغيل بصورة كبيرة لحركة المغادرة والوصول وتم استقبال عدد من الشاحنات والمركبات التي تحمل الواردات والصادرات.