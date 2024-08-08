سياسية
مدير شرطة مرور شمال كردفان: الموافقة على ترخيص مركبات ولاية الخرطوم بالابيض
كشف العميد شرطة جمال الدين صديق سليمان مدير شرطة مرور شمال كردفان عن موافقة شرطة مرور ولاية الخرطوم بترخيص مركبات الولاية بالابيض.
وقال سيادته فى تصريح (لسونا) أن عملية الترخيص ستتم وفقا للضوابط والاجراءات المتبعة موضحاً اكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية حيث من المتوقع ان يبدأ العمل فعليا خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى ان العمل متواصل فى استخراج رخص القيادة بانواعها المختلفة.
كما استعرض عدد من الانجازات التى حققتها إدارته خلال الفترة الماضية فى مقدمتها مشروع توصيل الطاقة الشمسية بالادارة الذى يسهم فى إنجاز المعاملات المرورية.
متناولا الخطط والبرامج الداعمة للسلامة المرورية بالولاية المراد انفاذها خلال الفترة القادمة مؤكدا استعداد شرطة مرور الولاية على تسهيل اجراءات الترخيص لكل المركبات داخل ولاية شمال كردفان فضلاً عن مركبات الولايات المتأثرة بالحرب.
سونا
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