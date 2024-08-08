مدير شرطة مرور شمال كردفان: الموافقة على ترخيص مركبات ولاية الخرطوم بالابيض

وقال سيادته فى تصريح (لسونا) أن عملية الترخيص ستتم وفقا للضوابط والاجراءات المتبعة موضحاً اكتمال كافة الترتيبات الادارية والفنية حيث من المتوقع ان يبدأ العمل فعليا خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى ان العمل متواصل فى استخراج رخص القيادة بانواعها المختلفة.