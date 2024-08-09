بالصور.. والي الخرطوم: نراهن على التكايا لدحض فرية المجاعة وندعم الخيرين القائمين عليها

وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الخميس على الحراك الخيري التكافلي بجهد مشترك بين الأجهزة الرسمية والخيرين لتوفير الطعام للمواطنين المقيمين والقادمين من الولايات الاخرى في اعقاب موجات العودة الكبيرة لكرري وأمدرمان.

وشملت الجولة والتي رافقه فيها مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني ومدير هيئة التأمين الصحي عبد الرحيم عوض عددا من التكايا بمنطقة المنارة كرري وشملت تكية سكان الحي وتكية محمد سيد حاج شرفي احد أحفاد أسرة شرفي المشهورة بامدرمان وتكية مبادرة اطعام المتعففين وتكية المركز الاجتماعي.

والي الخرطوم أشاد بالخيرين الذين إبتدروا التكايا وهي رسالة للمخذلين الذين كانوا يراهنون على تجويع الشعب السوداني غير أن النخوة والرجولة كقيمة أصيلة ومترسخة في حياة المواطن السوداني الذي كان لهم بالمرصاد رفضا للخضوع للمستكبرين الذين يمدون المليشيا بالسلاح ويشجعونها على تهجير المواطنين من مناطق الانتاج وقصف المواطنين العزل لافتا الى أن التكايا هي الترياق الذي يعزز من صمود المواطن.

ووجه والي الخرطوم رسالة خاصة لرجل البر والاحسان محمد سيد حاج شرفي الذي ظل يقدم اللحوم والطعام ومستلزمات المعيشة لمئات الاسر التي تفد الى منزله من مختلف الاحياء وأضاف نحن نشجع مثل هؤلاء الرجال ونقدم لهم الشكر وسنقف معهم وندعمهم حتى يستمروا في عملهم معلنا عن إنشاء ادارة خاصة للاشراف على التكايا ورعايتها ودعمها للاستمرار في رسالتها.

مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية صديق فريني قال أن الخير موجود وسط المواطنين واصبحت لدينا إرادة جماعية للاستجابة لاحتياجات المواطنين لافتاً الى ان هذه الزيارة تأتي تكريما لصمود أهالي المنارة في وجه العدوان الغاشم وتأكيدا على التكافل والتراحم وتفقد أحوال الاسر.

فيما ناشد محمد سيد حاج شرفي المواطنين بالعودة لمحلية كرري واضاف أن أبوابهم مفتوحة لتقديم العون للقادمين ولدينا ارادة قوية للاستمرار ولن يوقفنا الاستهداف ولن نترك مروجي شائعة المجاعة ودعاة التنازل عن كرامتنا وعزتنا ان ينالوا من صمودنا.

رئيس لجنة تسيير الخدمات بالمنارة قال أن المنارة اصبحت مأوي لكل القادمين من الولايات وهي صامدة تعيد بطولات كرري عبر التأريخ وقطع بانهم لن يهربوا بسببب الدانات ولا نخشى الموت في سبيل الله.