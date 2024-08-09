المغرب يقتنص برونزية الأولمبياد بسداسية تاريخية في شباك مصر

حقق منتخب المغرب الميدالية البرونزية لمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية “باريس 2024″، بفوز ساحق على حساب مصر 6-0، الخميس.

وسجل عبدالصمد الزلزولي هدف التقدم في الدقيقة 23، وأحرز سفيان رحيمي (26 و64)، وبلال الخنوس (51)، وأكرم نقاش (73)، وأشرف حكيمي (87).وأشرك منتخب المغرب الثلاثي إلياس بن صغير والمهدي موهوب وبنيامين بو شواري على حساب أمير ريتشاردسون وبلال الخنوس وعبدالصمد الزلزولي، وشارك بعدها عادل تاحيف على حساب أكرم نقاش.

فيما أشرك المنتخب المصري الثنائي بلال مظهر ومحمد حمدي على حساب أسامة فيصل ومحمد شحاتة، وسجل أشرف حكيمي الهدف السادس في الدقيقة 87، لتنتهي المباراة بفوز المغرب 6-0.

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