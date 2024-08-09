✒️ ماذا يحدث بمدينة ود مدني..؟

⭕تعيش مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة هذه الأيام وضعا كارثيا لم تشهده منذ سقوط عاصمة الولاية في يد التتار الجدد.

⭕يوم امس اقتحمت مجموعة من الجنجويد احد المنازل ووجدت اخ مع اخواته، وطالبته بالخروج وتركهم مع اخواته رفض الاخ فتم قتله امام شقيقاته.

⭕انتشرت في الاونة الاخيرة حالت سرقة ونهب بصورة فظيعة جدا، وقد لا يكاد يخلو يوم بدون اقتحمات للمنازل،فالاقتحامات تتم ليلا بواسطة الموجودين بالارتكازات.

⭕تعاني الاحياء الشرقية بالمدينة من حالات انفلات امني كبيرة، فعصابات المليشيا لا ترحم حتي المارة بالشوارع، المواتر تنهب المارة خاصة القادمين من اجهزة الاستار لنلك.

⭕ اقتحامات البيوت لم تترك حتي حلة الملاح فهم يسرقونها من المطبخ.

⭕الاسر التي اختارت الاستقرار بمدني ومعايشة الامر الواقع مع الجنجويد، يدفعون الان الثمن غاليأ.

⭕لذلك نصيحتي لكل الذين يريدون العودة الي مدينة ود مدني هذه الأيام عدم التفكير في ذلك حالياً، فأعداد المليشيا اصبحت في ازدياد.

⭕نتمني من قوات الجيش الاسراع بتحرير المدينة فالامور هنالك تزداد سؤا يوما بعد يوم.

#نسال الله السلامة للجميع..



غاندي ابراهيم