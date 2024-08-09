تدشين خدمة الجواز الإلكترونى بمدينة النهود

وسط حضور رسمى وشعبى تقدمه أمين عام حكومة الولاية ومدير تنفيذى محلية النهود دشن مدير شرطة ولاية غرب كردفان المكلف العميد شرطة د/ معز عبدالقادر علي محمد إنطلاقة العمل بنافذة إستخراج الجواز الإلكترونى بمدينة النهود وقد عمت الفرحة كافة أطياف المجتمع بشرائحه وفئاته المختلفة بهذا الإنجاز الذى يختصر الكثير من الجهد والمال وعناء السفر طلبا لخدمة إستخراج الجواز الإلكترونى للمواطنين خارج الولاية.

من جانبه أكد أمين عام حكومة ولاية غرب كردفان صبرى يوسف جبارة دعم حكومة الولاية المتواصل لكافة برامج وأنشطة الشرطة حتى تتمكن من القيام بواجباتها الأمنية والخدمية بما يرضى طموحات مواطنى الولاية مضيفا أن إنطلاق خدمة إستخراج الجواز بالولاية يعد مكسباً هاما لإنسان الولاية بجعل هذه الخدمة فى متناول يده دون عناء ومشقة وثمن سيادته جهود كل المانحين الذين ساهموا في تحقيق هذا الحلم وجعله واقعا معاشا وملموسا.

فيما أكد مدير شرطة الولاية المكلف أن هذا الإفتتاح يتسق مع سياسات رئاسة الشرطة ممثلة فى الإدارة العامة للجوازات والهجرة فى الإنفتاح نحو الولايات لتقديم الخدمات الهجرية والأوراق الثبوتية للمواطنين بكل سهولة ويسر مبينا أن هذا التدشين يعد إضافة حقيقية لجهود الشرطة باداراتها العامة والمتخصصة فى تقديم خدمات ومعاملات متميزة ومتطورة تسهم بقدر كبير لإرضاء مواطن الولاية تحقيقا للأمن والإستقرار ودعا خلال كلمته للتكاتف والترابط ونبذ الفرقة والشتات وتوحيد الجبهة الداخلية فى وجه المتمردين على وحدة وسيادة الوطن مضيفاأن شرطة الولاية بذلت جهوداً مضنية لتأمين وصول أجهزة الجواز الإلكتروني للولاية فى هذا الظرف الإستثنائى الحرج الذي تمر به البلاد بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية.

الرائد شرطة أحمد إسماعيل مدير إدارة الجوازات بالولاية قال ان التصديق على نافذة إستخراج الجواز بالولاية يمثل دعما كبيرا من الإدارة العامة للجوازات والهجرة للمواطنين بالولاية وإستشعارا بالمعاناة التى ظلوا يتكبدونها خلال سعيهم للحصول على هذه الخدمات خارج الولاية.

فيما حيا عبدالحى صافى الدين مقرر عموم قبائل دار حمر باسم الأمير عبدالقادر منعم منصور كافة الجهود الرسمية والشعبية التى بذلت لتحقيق هذا المشروع الذى إنتظره مواطن الولاية كثيرا لتنتهى بذلك معاناته فى سبيل التمتع بهذه الخدمات.

المكتب الصحفي للشرطة