عصام كرار: حريصون على تمتين اواصر العلاقةبين السودان وجنوب السودان

التقى رئيس بعثة السودان الدبلوماسية لدى جمهورية جنوب السودان، السفير عصام محمد حسن كرار، بمعالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان، السيد رمضان محمد عبدالله قوج، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة جوبا. جاء هذا اللقاء بمناسبة تقديم السفير أوراق اعتماده سفيرًا للسودان في دولة جنوب السودان، بحضور أعضاء البعثة وسعادة السفير آدم سعيد كباوا، مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية الجنوب سودانية.

عبّر الوزير عن ترحيبه بالسفير عصام كرار وهنأه على تعيينه في هذا المنصب، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه البلدين بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع وآثاره السلبية. وأكد الوزير استعداده لتذليل العقبات وتيسير عمل البعثة لتعزيز العلاقات التاريخية العميقة بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير عصام كرار عن شكره وامتنانه لحفاوة الاستقبال والترحيب من قِبَل وزارة الخارجية في جنوب السودان منذ وصوله إلى جوبا لتسلم مهامه. وأشاد بسرعة تنظيم اللقاء مع وزير الخارجية لتقديم أوراق اعتماده، مما يعكس متانة العلاقات بين البلدين. وأكد السفير التزامه ببذل الجهود لتعزيز العلاقات بين السودان وجنوب السودان في المجالات الاقتصادية، السياسية، والثقافية، نظرًا للعلاقات التاريخية والاجتماعية المتينة بين الشعبين، وللدور الذي لعبه السودان في إحلال السلام بجنوب السودان من خلال اتفاقية السلام المنشطة لعام 2018، بالإضافة إلى دور جنوب السودان في اتفاقية السلام الموقعة في عام 2020 برعاية الفريق أول سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان.

سونا